Parco del castello Svevo di Bari, convocata conferenza servizi

Riqualificazione delle aree verdi sul lungomare De Tullio, con la sistemazione degli 88 alberi esistenti e l'integrazione di altre piante, e la trasformazione della piazzetta già presente in un'area di sosta e di giochi per i bambini. Sono alcuni degli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del parco del castello Svevo di Bari, per la quale il Comune ha indetto la conferenza di servizi preliminare per ottenere i pareri sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, che per il momento riguarda due lotti dei sei in programma.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un percorso per attività sportive, aree di sosta fra gli alberi, creazione dei bagni pubblici, costruzione di un chiosco-bar e la realizzazione di due nuovi accessi carrabili sul lungomare De Tullio a disposizione dei mezzi di soccorso e di manutenzione.

Sono anche previsti impianti di illuminazione e videosorveglianza, un pianto di irrigazione e la collocazione di una fontanina di acqua.

L'area demaniale marittima, consegnata al Comune di Bari lo scorso 18 giugno, copre una superficie di oltre cinquemila metri quadrati, sul fronte nord del castello Svevo. La prima riunione della conferenza di servizi è stata fissata per il 16 gennaio.

"Questo passaggio formale - spiega l'assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi - segna l'avvio di un progetto che la città ha sognato per tanti anni. In questo modo acquisiremo tutti i pareri e le autorizzazioni utili a questo primo stralcio così da avviare subito i lavori di apertura di quest'area verde".



