Botti, due arresti e denunce della Polizia a Taranto

In quattro distinte operazioni in diversi quartieri della città di Taranto la polizia ha sequestrato un ingente quantitativo di cosiddetti botti di capodanno, con due arresti ed altrettante denunce per i reati di detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente.

Tra l'altro, nel quartiere Tamburi, durante un controllo in casa di un 50enne pregiudicato tarantino, sono stati scoperti accatastati in soggiorno circa 100 petardi denominati new rambo per un peso complessivo di più di 3 kg e 12 batterie da 100 colpi ciascuna.

L'uomo è stato arrestato.

Un giovanissimo poco più che ventenne è stato sorpreso dal personale del Commissariato Borgo nel suo appartamento nella centralissima via Minniti in possesso di un'ingente quantità di materiale esplodente tra cui 16 bombe carta e un'ottantina di petardi artigianali privi di etichettatura per un peso lordo complessivo di circa 16 chili oltre a numerosi piccoli petardi pirotecnici. Al termine dell'operazione il ventenne è stato arrestato.

Altri sequestri e due denunce sono stati fatti durante altri controlli in città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA