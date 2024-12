Ai domiciliari aveva in casa oltre 370 fuochi d'artificio

Oltre 370 ordigni esplosivi sono stati sequestrati dai carabinieri nell'abitazione di un 43enne di Cerignola (Foggia) sottoposto alla misura della detenzione ai domiciliari per scontare una condanna. I militari dell'arma sono giunti nell'abitazione dopo una segnalazione anonima e al loro arrivo hanno visto un minorenne che vedendoli è scappato lasciando cadere un fuoco d'artificio cilindrico con la scritta "leone". Quando i militari sono entrati nell'abitazione, l'uomo ha prima negato di detenere materiale esplosivo e poi ha consegnato spontaneamente un sacchetto di plastica nascosto sotto il letto contenente 180 botti di varie dimensioni, alcuni identici a quello abbandonato dal giovane in fuga. Sul posto è giunto anche il legale del 43enne l'avvocato Gianluca Pignataro alla cui presenza si è svolta la perquisizione che ha permesso di ritrovare nascosti altri tre sacchetti contenenti complessivamente 193 artifizi pirotecnici. L'uomo è stato arrestato ed è in carcere con l'accusa di detenzione di materiale esplodente.



