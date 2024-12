Aumentano chiamate ai centri antiviolenza, bilancio 'Giraffa'

Più chiamate ai centri antiviolenza, più donne prese in carico, più richieste di supporto psicologico "perché le donne vittime di violenza vogliono capire, vogliono uscire da una situazione che le soffoca, le annulla, le costringe a non immaginare un futuro". E' quanto emerge dal bilancio dell'attività dell'associazione Giraffa e del centro antiviolenza Paola Labriola raccolti dal primo gennaio al 30 dicembre 2024. "Dai dati emerge con chiarezza il confine tra prima e dopo la morte di Giulia Cecchettin - ha dichiarato Maria Pia Vigilante, presidente di Giraffa - Infatti, subito dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin molte sono state le chiamate e le richieste di informazioni o d'aiuto da parte delle donne, come se queste si fossero svegliate dal torpore in cui la violenza le costringe a vivere convincendole che non possono meritarsi altro e, cioè, una vita libera dagli agiti efferati".

L'associazione Giraffa, che si occupa di donne vittime di violenza dal 1997, gestisce tre sportelli del centro antiviolenza intitolato a "Paola Labriola" - a Bari Palese, nella Casa delle donne del Mediterraneo e presso la FIOM CGIL - e uno sportello online sul sito www.giraffaonlus.it, una casa rifugio denominata "Casa dei diritti delle donne" destinata a donne vittime di tratta con o senza minori che sfuggono alla criminalità organizzata transnazionale, e una casa in semiautonomia. Entrambi le case in località protetta. Dal 1999 Giraffa gestisce anche il numero verde nazionale antitratta, 800 290 290.

Nel 2024 il centro antiviolenza ha ricevuto 176 chiamate in totale, quasi un terzo in più rispetto l'anno 2023 quando le telefonate sono state 111.

Le donne prese in carico nell'anno sono state 116 rispetto alle 70 del 2023. Al momento il Cav "Paola Labriola" ha dunque in carico 186 donne.

Delle donne prese in carico nel 2023, 65 hanno chiesto il supporto psicologico e 42 quello legale; di queste 32 in sede penale e 10 in sede civile. Nel 2024, 77 donne hanno chiesto alle operatrici del Cav supporto psicologico, mentre 55 sono state quelle che hanno chiesto anche il supporto legale. Di queste, 42 in sede penale di cui 32 in sede civile Il dato emerso dall'attività parla di richieste d'aiuto soprattutto per violenza domestica, stalking, reati spia quali percosse o minacce e violenza sessuale.

Diciannove le condanne ottenute in primo grado per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis, 609 bis e dieci quelle confermate in appello. Riguardo all'attività che riguarda i minorenni, sono 5 i minori in carico al percorso Giada presso l'ospedaletto Giovanni XXIII di Bari, e una la presa in carico. Venti i provvedimenti del Tribunale dei minorenni con messe in rete del Cav.



