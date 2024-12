Questore Foggia, 'nel 2024 i furti sono aumentati del 12%'

"Voglio riconoscere il grande impegno messo a segno nel corso del 2024 da tutta la questura di Foggia. Dall'analisi del dato statistico, c'è una tendenza al mantenimento delle condizioni sulla delittuosità rispetto allo scorso anno. La voce che ha subito un incremento è quella relativa ai furti che a Foggia città ha fatto registrare un più 12 per cento. Con i furti di auto che sul territorio provinciale hanno subito un aumento del 13 per cento, facendo segnare invece un decremento a livello cittadino". Così il questore di Foggia, Alfredo D'Agostino, questa mattina durante la conferenza stampa di fine anno.

"Sul fronte delle truffe agli anziani si registra una riduzione del fenomeno - ha aggiunto il questore - con le varie campagne che hanno sortito qualche effetto. Auspico una maggiore partecipazione dei cittadini, sperando che gli stessi avvertano la necessità di avvisare le forze dell'ordine anche in forma anonima. Sui furti di auto, ad esempio, non c'è stata nemmeno una segnalazione, così come la piattaforma Youpol (app che consente le segnalazioni da parte dei cittadini) viene poco utilizzata".

Il questore era affiancato da alcuni dei dirigenti delle varie sezioni. Nel corso della conferenza è stato sottolineato anche il lavoro effettuato sul fronte del "codice rosso, ovvero violenza di genere, con mille deleghe evase nel corso dell'anno con trenta provvedimenti cautelari eseguiti. "È un fenomeno su cui stiamo incidendo attraverso diverse campagne soprattutto nelle scuole - ha concluso - essendo un reato legato molto spesso ad una questione culturale".



