Nuova ordinanza per il concerto di Capodanno in piazza a Bari

Una nuova ordinanza introduce alcune limitazioni per motivi di sicurezza in occasione della festa di Capodanno con lo spettacolo "insieme nel 2025" che si terrà il 31 sera in piazza Libertà. Sul palco ci saranno Emma con tutta la sua band, il set firmato da Michele Bravi e la musica dei dj di Radio Norba e Radio 105. Ci sarà anche un collegamento in diretta Tv con Canale 5.

Si prevede l'arrivo in piazza di migliaia di persone.

Dalle 13.00 del 31 dicembre alle 5.00 del primo gennaio nelle strade che circondano l'area del concerto è vietato portare con sé o somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo. Vietato anche portare spray urticanti, zaini o borsoni con tenenti caschi e altri oggetti vietati.



