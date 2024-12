Nasconde in casa ordigni 'micidiali', arrestato un 30enne

Nascondeva in casa un ordigno artigianale del peso di circa un chilo, con una miccia lunga tre metri, e altri due ordigni più piccoli del peso di 250 grammi, il cui effetto sarebbe stato "dirompente e micidiale". Lo evidenziano in una nota i carabinieri che hanno arrestato un 30enne di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, con le accuse di detenzione di materiale esplosivo e sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, infatti, era in possesso anche di hashish e marijuana.

Nel corso di altri controlli, inoltre, i militari hanno anche segnalato alle autorità un 49enne residente in un comune del basso Salento poiché trovato in possesso di polvere pirica illegalmente detenuta nella sua abitazione.



