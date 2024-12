Coldiretti Puglia, aumentano i costi per la spesa di Natale

Per i pranzi e le cene delle festività natalizie i pugliesi spenderanno il 7% in più rispetto allo scorso anno ma acquisteranno meno in termini di quantità a causa dell'aumento di prezzi di alcuni prodotti come verdure e pesce. È quanto rende noto Coldiretti Puglia spiegando che le famiglie spenderanno in media 160 euro perché ci sarà chi potrà spendere "tra i 40 e i 70 euro e chi più di 300 euro".

Gli unici cibi che non hanno subito rincari, secondo l'associazione di categoria, sono l'olio extravergine di oliva, il pane e la pasta.

Il 55% dei pugliesi trascorrerà il Natale a casa "mentre il 33% sarà ospitato da parenti e amici - evidenzia l'associazione - il 7% invece andrà in un ristorante e solo il 5% deciderà all'ultimo momento".

Nel menù della vigilia non mancherà "il pesce, a Natale invece prevarrà la carne assieme a minestre, zuppe, pasta ripiena, cappelletti in brodo e pizze rustiche", continua Coldiretti.

I prodotti enogastronomici saranno impacchettati e regalati aiutando "l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola", conclude l'associazione.





