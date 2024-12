Tir in fiamme nel Brindisino, nessun ferito

A causa di un incendio di un articolato, mentre si trovava in marcia, è stata chiusa momentaneamente la strada statale 379 all'altezza di Fasano, in provincia di Brindisi, in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la polizia stradale ed il personale dell'Anas. A quanto si apprende il conducente del mezzo pesante è riuscito a mettersi in salvo prima che il rogo divampasse anche all'interno dell'autoarticolato, che trasportava confezioni di vino.



