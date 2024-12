Sei giovani palestinesi in Puglia per progetto iniziative pace

"È un punto di attenzione importante soprattutto in questo momento in cui soffiano venti di guerra nelle zone mediorientali ma non solo. Il rischio è quello di abituarci ai venti di guerra quando invece bisogna abituarsi ad una narrazione diversa che porti ancor più durante il periodo natalizio il valore della solidarietà e pace all'interno della comunità ". Così il sindaco di Troia (Foggia) Francesco Caserta alla conferenza di presentazione del progetto di promozione di iniziative di pace nel Mediterraneo (ideato dall'Aps Puglia Senza Ostacoli e finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia) al quale partecipano sei giovani palestinesi, educatori e scout.

Provenienti da Beit Sahour e Betlemme, sono arrivati in Puglia per raccontare la propria vita in una terra martoriata dalla guerra e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della pace e dell'inclusione sociale, sulla necessità di costruire ponti di comprensione e amicizia tra le due culture.

I sei palestinesi parteciperanno a laboratori educativi, creativi, teatrali con studenti, famiglie, associazioni locali per creare una rete di collaborazione e scambio culturale. Gli incontri si terranno nel mese di dicembre, in diverse città pugliesi, tra cui Troia, Sant'Agata di Puglia, Foggia, Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Bari.

"Il progetto nasce dalla voglia di vivere la pace. Abbiamo bisogno di capire che la pace deve essere la nostra priorità .

L'idea è quella di toccare con mano attraverso i ragazzi palestinesi quello che stanno vivendo. Non vogliamo essere indifferenti ma creare un ponte di pace", ha sottolineato Vincenzo Giannelli direttore APS Puglia Senza Ostacoli.

"È stata una esperienza bellissima. Ci siamo sentiti - ha detto uno dei giovani palestinesi - subito accolti, a casa. È un bellissimo scambio culturale tra la comunità di Betlemme e i ragazzi di questa città. Noi siamo fortunati perché siamo nati a Betlemme dove è nato nostro signore".



