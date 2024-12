Scontro tra due auto nel Foggiano, morta una donna

Una donna di 49 anni e una di 75 sono morte in uno scontro tra due automobili avvenuto lungo la provinciale 272 che collega San Marco in Lamis a San Severo all'altezza del bivio per Apricena nel Foggiano. In seguito al forte impatto, una delle due vetture si è ribaltata. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e sanitari del 118.

Le due vittime, la 49enne e la 75enne, stando ad una prima ricostruzione, viaggiavano a bordo di una fiat Panda (alla guida la più giovane) con a bordo anche una ragazza di 23 anni rimasta ferita. La vettura si è scontrata frontalmente con una 500X guidata da un uomo di 36 anni trasportato in ospedale a Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le tre donne a bordo della fiat panda, a quanto si apprende, provenivano dal napoletano, mentre il giovane ferito è del Foggiano. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri a cui spetta il compito di accertare l'esatta dinamica del sinistro.

