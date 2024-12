Firmato a Bari protocollo d'intesa contro la violenza di genere

Sottoscritto in Prefettura, a Bari, il protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle vittime di genere e/o in condizioni di particolare vulnerabilità.

La firma è arrivata al termine di un percorso di confronto partecipato che ha raccolto l'interesse di una rete di soggetti istituzionali e del terzo settore. La durata del protocollo sarà di tre anni e alla scadenza non è previsto il tacito rinnovo in quanto si intende continuare nella condivisione del lavoro.

A conclusione della riunione il prefetto di Bari ha sottolineato "l'importanza della formazione e della promozione di interventi mirati a favorire un linguaggio corretto del mondo giovanile, scevro da approcci comunicativi violenti". Ha inoltre evidenziato che "la partecipazione corale delle istituzioni e delle associazioni firmatarie del protocollo e la costituzione di una rete interistituzionale, oltre a rendere detto documento materia viva, suscettibile di adeguamenti a fronte di evoluzioni normative e di cambiamenti di contesti sociali, rappresenta la caratteristica più significativa del documento perché è la prova di una volontà condivisa di operare in sinergia, in chiave di prevenzione e contrasto a detto fenomeno".

Nei prossimi giorni saranno programmati gli incontri periodici del tavolo di coordinamento, con il coordinamento della Prefettura, per l'attuazione delle attività previste nell'atto, il monitoraggio degli impegni progettuali già assunti e la valutazione di eventuali ulteriori iniziative da mettere in campo.



