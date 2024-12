Coldiretti Puglia organizza offertorio solidale per indigenti

Sono quasi 900mila i pugliesi che per poter festeggiare a tavola il Natale potrebbero aver bisogno di un aiuto. Così, Coldiretti Puglia ha organizzato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo (Foggia) un offertorio solidale donando prodotti agricoli per l'ospedale Casa sollievo della sofferenza. L'occasione è stata la messa regionale del ringraziamento, promossa dalla Conferenza episcopale italiana, e celebrata da quasi 75 anni.

Si tratta di "un segno tangibile della filiera agroalimentare verso le fasce deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche", spiega una nota dell'associazione di categoria in cui si evidenzia che "la povertà alimentare tra i minori è cresciuta, con il 12% degli under 15 costretto a ricorrere agli aiuti per nutrirsi".

Assieme agli adolescenti sono "a rischio alimentare gli anziani e i migranti", sottolinea Coldiretti Puglia secondo cui tra i nuovi poveri ci sono anche "coloro che hanno perso il lavoro come i piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere le loro attività".

Chi è in difficoltà predilige la consegna a casa di pacchi alimentari a cui gli agricoltori contribuiscono con i loro prodotti. "Sono oltre 10 milioni i chili di cibo raccolti negli ultimi sei anni e donati alle famiglie bisognose da Coldiretti grazie alla spesa sospesa organizzata nei mercati contadini di Campagna amica", conclude la nota.



