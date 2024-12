Nubifragio nel Brindisino, strade e diverse case allagate

Strade e diverse case allegate a Brindisi ed in alcuni comuni della provincia questa mattina a causa di un intenso temporale. Decine sono state le segnalazioni ai vigili del fuoco. In via Maestri del Lavoro, all'altezza dello stabilimento della Leonardo Elicotteri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno soccorso un uomo alla guida di un'utilitaria e il conducente di un furgone cassonato, entrambi in panne. Tra le zone maggiormente colpite nel capoluogo messapico l'area di Acque chiare sul litorale. Il nubifragio ha interessato alcune cabine Enel sommerse dall'acqua. In mattinata disagi alla viabilità per le forti piogge anche a Ostuni e Francavilla Fontana.



