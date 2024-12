Giovani e lavoro, inaugurato a Brindisi hub progetto 'Rete'

Dopo Nuoro, Verona, Salerno e Novara, il ministro dello sport e dei Giovani Andrea Abodi, in collaborazione con Invitalia e il Comune di Brindisi come ente capofila, ha inaugurato l'hub presso l'ex Convento delle Scuole Pie di Brindisi, il quinto dei dodici spazi previsti sul territorio nazionale, di orientamento e formazione, che costituiscono il cuore del progetto 'Rete'. Alla presentazione del progetto sono intervenuti tra gli altri, oltre ad Abodi, Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, e Luigi Gallo, responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia. Il progetto 'Rete', è dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni che vogliono migliorare le loro competenze per entrare nel mondo del lavoro.

L'hub di Brindisi ha come vocazione territoriale il turismo, l'economia del mare e le nuove tecnologie. Sarà un luogo pensato per accogliere i giovani di tutta la regione, in cui è possibile fare un bilancio delle competenze e definire un proprio percorso di sviluppo professionale, ma anche acquisire o migliorare le competenze occupazionali, seguire percorsi formativi e specifici per diventare imprenditore, sviluppare un'idea d'impresa. Le attività proposte, di legge in una nota, "prevedono l'utilizzo di metodologie innovative e altamente esperienziali in modo da coinvolgere i giovani in modo attivo. Le attività sono condotte in collaborazione altri enti del territorio, come le scuole, gli istituti di formazione, l'Università, la Camera di Commercio, le associazioni di categoria, le imprese innovative del territorio.

"Siamo particolarmente orgogliosi di poter dare un piccolo contributo ai giovani del territorio. Uno sportello aperto a tutti i giovani. Qui - spiega Gallo di Invitalia - offriamo servizi gratuiti a tutti i giovani che sono interessati a verificare le loro idee progettuali e le loro idee d'impresa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA