Ferrante, avvio cantieri stazione Taranto segna inversione rotta

"La consegna dell'avvio dei lavori di riqualificazione funzionale e architettonica della stazione di Taranto centrale dimostrano la serietà del governo e del Mit rispetto agli impegni presi un anno fa, in occasione del mio sopralluogo nella città ionica, e segnano l'inizio concreto di un'inversione di rotta che quel territorio ha atteso per fin troppo tempo. Taranto è un perno della rete infrastrutturale del nostro Mezzogiorno e per questo vogliamo investire sulla sua crescita: lo confermano i 38 milioni di euro stanziati per la stazione centrale, ma anche gli ulteriori 34 milioni di euro che sosterranno la realizzazione della stazione di Taranto Nasisi, incrementando così l'accessibilità per i cittadini al servizio ferroviario anche nell'ottica dell'interscambio modale." Lo ha dichiarato il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, commentando l'avvio dei lavori che interesseranno il capoluogo ionico, consegnati formalmente questo pomeriggio.

"I numerosi incontri che ho promosso al Mit e le interlocuzioni continue con i vertici di Rfi, così come con chi è sul territorio e lavora per valorizzarlo, a partire dal deputato azzurro Vito De Palma, hanno contribuito a dare concretezza a quelli che per Taranto, fino a poco fa, sembravano solo lontani traguardi. L'obiettivo è comune: potenziare la rete infrastrutturale del Paese, in particolare del Sud, per offrire a realtà come Taranto nuovi binari di sviluppo e di crescita", ha concluso Ferrante.



