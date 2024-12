Comunità Sant'Egidio di Foggia organizza il pranzo di Natale

Quest'anno, per la prima volta, la Comunità di Sant'Egidio di Foggia organizza il pranzo di Natale per i più fragili. L'iniziativa si terrà il 25 dicembre nella Chiesa di San Giovanni di Dio in Via Arpi che a breve riaprirà con la funzione di cappella universitaria. Si tratta di una festa - spiegano gli organizzatori - che affonda le sue radici nel 1982, quando un piccolo gruppo di poveri fu accolto attorno a una tavola nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma.

Quella prima tavola ospitava appena venti persone: anziani soli e senzatetto, incontrati nelle strade della capitale. Da quel primo pranzo, la tavola della solidarietà si è allargata anno dopo anno, raggiungendo oggi più di 70 paesi nel mondo. Nel 2023, questa iniziativa ha coinvolto 240mila persone in numerose città, dall'Europa all'Asia, dall'Africa all'America.

A Foggia, nel giorno di Natale, la Chiesa di San Giovanni di Dio accoglierà a partire da mezzogiorno persone senza dimora, anziani e migranti, amici della Comunità di Sant'Egidio durante tutto l'anno. A ciascuno sarà servito il menù tradizionale natalizio, con una tavola curata e posate compostabili; non mancheranno piccoli pensieri personalizzati, come accade nelle famiglie durante la festa.

"La realizzazione di questo pranzo di Natale - spiegano gli organizzatori - richiede la collaborazione di tutti. Chiunque può dare il proprio contributo, partecipando come volontario per l'allestimento della sala, per il servizio ai tavoli o altre attività organizzative. Inoltre, è possibile donare regali personalizzati o generi alimentari da condividere con i partecipanti. È una celebrazione della solidarietà, del dialogo e dell'amicizia, uniti in un unico gesto concreto che intende portare speranza in un mondo segnato da crisi e conflitti".





