Coldiretti, 'in Puglia Stelle di Natale in 6 case su 10'

Sei pugliesi su dieci addobberanno casa per le festività natalizie anche con la Stella di Natale, pianta di origini messicane, prodotta nei distretti florovivaistici di Lecce, Bari e Barletta-Andria-Trani. È quanto fa sapere Coldiretti Puglia spiegando che la pianta "ha resistito strenuamente alla siccità" e che le vendite sono partite già nello scorso mese di novembre.

"Per le Stelle di Natale - spiega l'associazione in una nota - sono richiesti fra i 15 e i 20 gradi all'interno delle serre" mentre i prezzi "variano a seconda delle dimensioni del vaso e possono andare dai 5 ai 10 euro, fino a 50 euro per le varietà più strutturate".

La Stella di Natale va curata "dopo la perdita delle foglie ed è molto importante tenerla all'ombra e lontana dalla luce artificiale". "Proprio durante il periodo primaverile - aggiunge Coldiretti Puglia - sarà opportuno effettuare una potatura abbastanza vigorosa e portarla in terrazzo per poi riportarla in casa tra ottobre o novembre" sistemandola "in un ambiente poco luminoso per facilitare la crescita di nuove foglie e rami".

Inoltre, la pianta predilige "concimazioni a base di potassio e fosforo, soprattutto nel periodo autunnale e invernale", conclude Coldiretti.



