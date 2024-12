Da oggi a domenica stelle di natale Ail anche nel Foggiano

Anche nelle piazze di Foggia e della provincia torna quest'anno la manifestazione di solidarietà "Stelle di natale dell'Ail", l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Da oggi fino a domenica 8 dicembre sarà possibile recarsi nelle piazze di tutti i comuni del Foggiano per acquistare una stella e sostenere così la ricerca e l'assistenza ai pazienti affetti da un tumore del sangue. "E' una tra le nostre manifestazioni di punta per la raccolta fondi utile a sostenere le numerose attività messe in campo dai volontari, tra cui sostegno alla ricerca, alle strutture di ematologia degli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo, aiuto sanitario e psicologico ai pazienti e alle loro famiglie - sottolinea il presidente dell'Ail Foggia Celestino Ferrandina -. Quest'anno il tradizionale appuntamento che apre al natale cade in un momento particolare per la nostra associazione radicata sul territorio da ben 30 anni, nata nel lontano 1994. Da allora con i tanti volontari abbiamo raggiunto risultati inimmaginabili tre decenni fa. Per cui il mio invito è rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Abbiamo bisogno dei giovani, del loro dinamismo per dare una mano a chi è bisognoso anche solo di una parola di conforto".



