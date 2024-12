Cade con auto in dirupo, salvato da 2 agenti liberi dal servizio

Due agenti liberi dal servizio hanno soccorso e tratto in salvo a Taranto un uomo di 33 anni precipitato con la sua auto in una scarpata. Al ritorno dal loro turno di servizio, percorrendo la strada statale 7ter in direzione Carosino, i poliziotti hanno notato del fumo e delle luci provenire da un dirupo di una strada laterale. Insospettiti hanno deciso di fermarsi per verificare cosa fosse accaduto.

Appena imboccata la stradina di campagna, i due agenti del XV Reparto Mobile di Taranto hanno scoperto un'auto ribaltata sul fondo del dirupo particolarmente impervio e non visibile dalla strada.

Nonostante fossero sprovvisti di attrezzature idonee, aiutandosi con le luci del cellulare, sono scesi lungo la scarpata soccorrendo il conducente della auto ribaltata, che era in evidente stato confusionale, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. I poliziotti hanno anche provveduto a circoscrivere la zona, resa estremamente pericolosa dal carburante fuoriuscito dal serbatoio del mezzo ribaltato, e rassicurato i familiari dell'uomo ferito, rispondendo al suo cellulare che continuava a squillare. Il 33enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale SS.

Annunziata dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono da monitorare, ma non corre pericolo di vita.



