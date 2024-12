Capone (Pd), confermata necessità tenere unite comunità

"A 30 anni dalla nascita della Conferenza delle assemblee legislative appare plastica oggi la prospettiva: unità e solidarietà tra le Istituzioni e i territori. Eravamo insieme: i presidenti dei Consigli regionali, quelli delle giunte, il presidente della Repubblica e il presidente della Corte costituzionale nel giorno in cui abbiamo potuto leggere la sentenza sull'autonomia differenziata. Niente spaccature nel nostro paese". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio regionale Puglia, Loredana Capone (vicepresidente Pd), a margine dell'evento che si è svolto oggi presso la sala della regina a palazzo Montecitorio per i 30 anni dalla nascita della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

All'evento c'era anche il presidente della Corte costituzionale Augusto Antonio Barbera. "La necessità di tenere unite le forze e le comunità è stata confermata - ha concluso - per il bene delle cittadine e dei cittadini italiani, da Bolzano a Santa Maria di Leuca".



