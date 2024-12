Dal 4 al 6 dicembre torna il Taranto Innovation Summit

Per il secondo anno consecutivo torna il Taranto Innovation Summit, l'evento dedicato all'innovazione organizzato da ITS Academy Mobilità in collaborazione con Università degli Studi di Bari, CTE Calliope, Marina Militare, Puglia Women Lead, Confindustria Taranto e con il patrocinio del Comune di Taranto.

L'edizione 2024, che si svolgerà nell'Arsenale Marittimo da mercoledì a venerdì prossimi, è intitolata "Data-Driven Economy.

Sei pronto a vivere il cambiamento?" e si interroga sul rapporto tra innovazione, territorio e sostenibilità. Al Summit prenderanno parte imprese del panorama internazionale, ricercatori, innovatori, studenti, docenti.

Taranto Innovation Summit 2024 è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di città alla presenza del vice sindaco Gianni Azzaro, del presidente di ITS Academy Mobilità Silvio Busico, del delegato del Rettore dell'Università di Bari Giovanni Dimauro e del Comunication manager di Calliope Marco Favia.

La prima giornata sarà caratterizzata da interventi sul ruolo abilitante dell'innovazione negli ambiti che maggiormente possono contribuire allo sviluppo della società, ovvero quello della salute, della formazione e del business.

Nello specifico, saranno presentati strumenti e progetti innovativi sviluppati nell'ambito del just health (nutrizione, ambiente ed IA per una salute equa), dell'education, della logistica e della mobilità sostenibile. Tra i relatori Silvia Salsone, project manager di Planetek Italia; Antonio Zilli, project manager del Distretto Tecnologico Aerospaziale; Domenico Spanò, product manager di Data Analytics Wind3 Business. Le giornate successive vedranno un centinaio di studenti, innovatori e startupper confrontarsi in un Hackathon volto ad identificare soluzioni innovative per la mobilità sostenibile e la logistica.



