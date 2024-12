Al Petruzzelli 'Le strade di San Nicola', anche Brancale e Muti

Fabio Rovazzi, Ornella Muti, Riccardo Fogli, Francesca Cesarini e Francesco Cicchella: sono gli artisti che il prossimo 8 dicembre animeranno "Le strade di San Nicola", lo spettacolo solidale in programma a partire dalle 20 al teatro Petruzzelli di Bari e arrivato alla 12esima edizione e organizzato dalla federazione Le strade di San Nicola.

L'evento è stato presentato stamattina nella sede del Comune.

Presenti, fra gli altri, gli assessori comunali a Welfare e Culture, Elisabetta Vaccarella e Paola Romano, il presidente de Le strade di San Nicola, Lorenzo Moretti e i direttori artistici Fabio Di Credico e Aldo Augelli. Sono cinque i progetti di solidarietà che quest'anno saranno finanziati attraverso la serata che si pone l'obiettivo di unire divertimento, beneficienza e momenti di riflessione. Nel corso della serata saranno inoltre conferiti due premi, uno dei quali all'artista barese Serena Brancale, attesa sul palco del Festival di Sanremo.

"Ci sono tantissime novità a livello artistico - ha detto Moretti - così come relativamente ai progetti. Abbiamo messo su una corazzata che lavora da 12 anni, all'interno della federazione sono passate circa 30 associazioni e sono stati finanziati più di 40 progetti in questi anni". Romano ha evidenziato che "si tratta ormai di una tradizione per la città che festeggia il grandissimo lavoro fatto dalle associazioni, che è cresciuto in questi anni e ci porta tutto insieme nel teatro Petruzzelli per festeggiare la solidarietà e la cultura".





