Nasconde in casa un arsenale da guerra, arrestato 41enne

Aveva nel suo appartamento, a ridosso del centro cittadino di Bisceglie, nel nord Barese, armi e munizioni da guerra. Pistole e proiettili di vario calibro erano custodite in cassetti e mobili mentre il tritolo era stato sistemato in un barattolo fornito di innesco e pronto per essere usato. Nascoste in un mobiletto invece c'erano sei bombe carta.

A scovare l'arsenale sono stati i carabinieri che hanno arrestato un uomo di 41 anni del posto che ora è in carcere con le accuse di detenzione abusiva di armi da guerra, munizioni ed esplosivi e ricettazione.

L'indagato, che ha precedenti di polizia per gli stessi reati, non ha saputo spiegare perché in casa aveva pistole semiautomatiche, una calibro 9x19 parabellum e un'altra calibro 7,65 assieme a 296 proiettili di vario calibro "illegalmente detenuti", spiegano i militari evidenziando che "le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue".



