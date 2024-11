Coldiretti, record storico export olio di Puglia con +60%

"E' record storico per l'export dell'olio di Puglia che fa un balzo del 60% nelle vendite all'estero, con uno dei prodotti simbolo della Dieta Mediterranea che sale sul podio dei prodotti pugliesi più richiesti a livello internazionale". Lo riferisce Coldiretti Puglia in base all'analisi, condotta con Unaprol sui dati Istat che riguardano il commercio estero relativi al primo semestre 2024, diffusa in occasione della Giornata mondiale dell'ulivo.

"Un successo trainato - commenta l'associazione - dalla nuova sensibilità verso il prodotto certificato 100% italiano che negli ultimi anni è ormai arrivato a rappresentare quasi quattro bottiglie di dieci tra quelle prodotto, secondo un'analisi Ismea".

Ma in piena raccolta, denuncia David Granieri, vice presidente Coldiretti e presidente Unaprol, "l'olio extravergine d'oliva italiano è vittima di speculazioni sul prezzo all'origine, aggravate da un'impennata ingiustificata delle importazioni da Spagna, Portogallo, Tunisia e Turchia. Le grandi multinazionali puntano a dimezzare il valore del nostro oro verde, ma Coldiretti non accetta questo gioco al ribasso che penalizza olivicoltori e frantoiani, custodi della qualità del nostro prodotto. Un olio venduto a prezzi stracciati non è italiano né di qualità".

Per Granieri "l'olio evo italiano deve mantenere un prezzo minimo per tutelare olivicoltori e frantoiani, che garantiscono qualità eccellente nonostante le difficoltà. Chiediamo controlli severi per proteggere un prodotto unico".

"Diffondere la cultura dell'olio extravergine di oliva fra i turisti e i consumatori e supportare la crescita continua della filiera dell'olio in Italia e all'estero - osserva il presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo - è il nostro obiettivo perché i consumatori sono affamati di informazioni e conoscenza sul mondo dell'olio".



