A Trani la mostra 'Supereroi, proteggiamo i bambini insieme'

Una mostra per raccontare il lavoro delle cosiddette 'volanti del web' nel contrasto alla pedopornografia, all'abuso e all'adescamento online dei minori.

Tre giorni dedicati a sensibilizzare i più giovani soprattutto, dei pericoli nascosti nel mondo virtuale da cui sono spesso molto attratti. Si intitola "Supereroi, proteggiamo i bambini insieme" la mostra che da domani sarà ospitata a palazzo San Giorgio a Trani nell'ambito di una tre giorni dedicata a reati che 'fanno paura', a partire appunto da pedopornografia e cyberbullismo.

"La rassegna valorizza gli eroi fatti in casa, di cui ci dimentichiamo. Sono i poliziotti della Postale che lavorano in incognito e la nostra vuole dare lustro a loro", ha spiegato il questore di Barletta-Andria-Trani Alfredo Fabbrocini nel corso della conferenza stampa di presentazione della mostra.

"Perseguiamo la pedopornografia per competenza specifica ma il trading on line, gli investimenti in criptovalute sono i reati più diffusi", ha aggiunto Fulvio Manco, dirigente della polizia postale di Bari.

"Le immagini rappresentano la fragilità delle vittime e il sacrificio degli operatori che si occupano di monitoraggio del web", ha continuato il dirigente della Postale evidenziando che "vittime e carnefici spesso hanno la stessa età. Per questo serve educare a un uso consapevole delle tecnologie".

"È un orgoglio per Trani ospitare, dopo Roma e Milano, questa mostra per dare un tributo a chi lavora dando la caccia a questi mostri", ha proseguito Amedeo Bottaro, sindaco di Trani. La mostra è ideata e realizzata dalla polizia postale per la sicurezza cibernetica con il patrocinio del Comune di Trani e il sostegno di Fondazione Seca, Terre des Hommes Italia, "Coriandoli per Shanti Bhavan" Onlus ed Enel. Oltre alla mostra, si terranno proiezioni e dibattiti sul tema. Inoltre, il 27 e 28 novembre, sempre a Trani, sosterà il truck della polizia postale per la campagna educativa itinerante "Una Vita da Social", volta a sensibilizzare i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado sui rischi e pericoli della rete.



