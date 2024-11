Calcio: vittoria sofferta per il Bari con il Cittadella

Sofferta vittoria del Bari contro il Cittadella al San Nicola davanti a 14mila spettatori: il 3-2 finale ha fotografato i due volti della gara, con i pugliesi convincenti nel primo tempo con il parziale di tre reti di vantaggio e incerti nella ripresa, spesso schiacciati nella propria area di rigore dagli avversari.

L'undici di Longo ha sbloccato in avvio (al 5') il risultato con un'azione vincente di Lasagna. Nel finale della frazione Sibilli ha trasformato il rigore del 2-0 e nel recupero Maiello ha siglato un gol da cineteca con una conclusione a volo che ha fulminato Kastrati.

L'avvio della ripresa del Bari e' stato da incubo: due amnesie in fase di interdizione hanno creato le condizioni per i due gol del Cittadella (tiro di Carissone deviato da Simic al 7' st e botta di Pandolfi al 10' st). Solo con l'inserimento di Falletti (tardivo) il tecnico Longo ha dato maggiore respiro alla sua retroguardia, perchè il sudamericano con mestiere ha contribuito a rialzare il baricentro della squadra.

Il finale è stato incandescente e Falletti ha avuto l'occasione buona per chiudere i conti ma l'ha sprecata servendo fuori tempo Favasuli. La classifica dei pugliesi si è infine consolidata con questi tre punti, utili a dare respiro al sogno play off.



