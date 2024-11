Emiliano, 'gravidanza per altri sfrutta bisogno donne'

"La gravidanza per altri è inaccettabile perché è un elemento di sfruttamento della condizione di bisogno di una donna". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso dell'assemblea generale del Forum nazionale delle Associazioni Familiari in corso a Bari.

Emiliano ha poi evidenziato che "non mi sono immaginato" perché "una donna potesse concedere tanto di sé per un motivo che non fosse il bisogno. Non lo so. E a quel punto i casi sono così marginali che non possono essere legittimati". "Ora - ha concluso - arrivare al delitto universale, no. Basta dire che non si può fare e spiegare perché non si può fare".



