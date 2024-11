Tifoso 15enne morto, migliaia a funerali in stadio Foggia

Oltre duemila persone affollano lo stadio Zaccheria di Foggia che ancora un volta a aperto le sue porte per un funerale, quello del 15enne Samuele Bruno, la quarta vittima dell'incidente stradale avvenuto il 13 ottobre scorso di rientro dalla trasferta di Potenza. Samuele è morto il 19 novembre scorso, dopo oltre un mese di ospedale, mentre quella notte morirono sull'asfalto altri tre giovanissimi tifosi rossoneri: Samuel Del Grande, di 13 anni, Michele Biccari, di 17 e Gaetano Gentile di 21. Un quinto ragazzo di 18 anni ferito è tutt'ora ricoverato in ospedale.

Anche le esequie dei tre ragazzi, così come quelle di Samuele, sono state officiate allo stadio dall'arcivescovo Monsignor Giorgio Ferretti. Tantissimi i giovani presenti ai funerali. "Ogni risata che condividevamo è un ricordo che non svanirà mai. E il tuo sorriso vivrà sempre con noi": la frase riportata sulle maglie di molti giovanissimi. Presente il popolo ultras.

Il feretro posato sul campo è avvolto nei colori rossoneri.

Sulla bara è posato anche il fazzolettone degli scout, associazione cattolica frequentata da anni dal 15enne.



