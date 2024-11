Rinnovabili, intesa Legambiente Puglia e distretto produttivo

Sostenere la transizione energetica e ambientale delle imprese pugliesi, attraverso l'uso di energie rinnovabili, fra le quali fotovoltaico, eolico, solare termico e biomasse. Promuovendo inoltre l'efficienza energetica in tutte le attività produttive del territorio, per ridurre l'impatto ambientale e ottimizzare l'uso delle risorse naturali. Sono gli obiettivi del protocollo di intesa firmato oggi da Legambiente Puglia e il distretto produttivo regionale delle energie rinnovabili La nuova energia. Presenti, fra gli altri, la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo, e il presidente del distretto, Beppe Bratta. Il protocollo mira anche a promuovere attività di divulgazione, come workshop, seminari e corsi di formazione. Oltre alla creazione di un osservatorio regionale permanente sui cosiddetti green jobs. Uno strumento per monitorare, analizzare e favorire lo sviluppo dell'occupazione sostenibile sul territorio pugliese.

"E' fondamentale creare reti di collaborazione sul territorio - ha detto Salzedo - che guardino verso una stessa direzione. La prima azione che vorremmo mettere in atto con il distretto è proprio la creazione di un osservatorio che arriva da un'esperienza precedente di Legambiente Puglia in un progetto sui green jobs e che oggi trova concretezza con la sua istituzione". Per Bratta occorre "comprendere come il fattore energetico green sia un elemento di sviluppo e tutela ambientale, ma che ha anche un valore competitivo intrinseco".

"Così - ha concluso - ogni attore del territorio, pubblico o privato, potrà diventare energeticamente indipendente, in grado quindi di auto produrre l'energia di cui ha bisogno".



