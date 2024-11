Avati e Sgarbi ospiti ad Ostuni per 'Valle di libri in Masseria'

Sarà il regista e produttore cinematografico Pupi Avati ad inaugurare il 29 novembre alle 18.30 a Ostuni (Brindisi) il festival 'Una Valle di Libri in Masseria'. A masseria Traetta Exclusive ci sarà la presentazione del suo libro 'L'Orto Americano', preludio, spiegano gli organizzatori della rassegna in una nota, all'omonimo film in uscita nel marzo 2025. Il maestro Avati dialogherà con Floriana Pinto, rappresentante del piccolo cinema Ken Loach di Mesagne, e con Aldo Patruno, direttore del dipartimento Cultura della Regione Puglia. Il secondo appuntamento, in programma il 12 dicembre alle 18.30, sarà dedicato alla politica con Sergio Rizzo, che presenterà il suo libro 'Io so io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili' . A dialogare con l'autore sarà Rocco De Franchi, avvocato e direttore del dipartimento Comunicazione della Regione Puglia.

A chiudere la prima parte della rassegna, il 16 dicembre alle 18.30, sarà la lectio magistralis di Vittorio Sgarbi, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio intitolato 'Arte e Fascismo'.

Il festival si inserisce nel percorso che l'associazione 'Una Valle di Libri' ha intrapreso per celebrare i trent'anni di della kermesse letteraria 'Un'emozione chiamata libro', anniversario che sarà festeggiato nel 2025 con numerosi appuntamenti culturali programmati ad Ostuni.



