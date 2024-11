Don Patriciello, 'per bimbi modelli oltre Falcone e Borsellino'

"Ai ragazzi più piccoli, delle elementari, servono modelli ma bisogna fare attenzione. I modelli sono sempre gli stessi: Falcone, Borsellino, don Pino Puglisi, Siani. Io dico di andarci piano, perché se a un bambino diciamo che per essere onesto occorre saltare su una bomba, allora forse può pensare che essere onesto non conviene". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano sotto scorta, a margine di un evento sulla legalità a Bari. "I bambini - ha aggiunto - hanno bisogno di esempi a portata di mano: il papà, la mamma, la nonna, l'insegnate, il parroco. E poi, crescendo, possono conoscere anche questi giganti. Ma questi uomini sono troppo grandi per essere capiti dai bambini".

Don Maurizio ha osservato che "rinunciare al desiderio di legalità, di onestà, significa rinunciare a se stessi. E nessuno può farlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA