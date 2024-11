Ciclovia Aqp, inaugurato tratto di 8 chilometri in Valle D'Itria

Otto chilometri, lungo il canale principale dell'acquedotto, che unisce Pineta Ulmo, nel territorio di Ceglie Messapica, a Monte Fellone, nel comune di Martina Franca. È questo il tratto della Ciclovia dell'Acquedotto pugliese, che è stato inaugurato oggi nel cuore della Valle D'Itria, tra le province di Brindisi e Taranto.

Nell'area della Pineta Ulmo è stato illustrato il progetto e tutte le fasi che hanno portato al completamento dell'opera che è stata realizzata con delibera dell'Aip e fondi regionali con un investimento pari a 1,6 mln di euro, come previsto dal programma 2018-2024 degli interventi della Regione Puglia.

Presenti questa mattina all'iniziativa tra gli altri il presidente di Aqp Domenico Laforgia, l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, e sindaci ed amministratori di Ceglie Messapica, Villa Castelli e Martina Franca, i tre comuni in cui ricade questo tratto della ciclovia, in uno degli scenari, si legge in una nota di Aqp "più suggestivi della regione, punteggiato di ulivi secolari e delle classiche abitazioni a trullo".

"L'intervento che oggi si inaugura, completa - spiega Ciliento - la realizzazione di un primo tratto di 22 km, finanziato con risorse regionali; tratto direttamente collegato al percorso di 166 km, in corso di realizzazione, finanziato con le risorse del Pnrr e che sarà ultimato entro il 30 giugno 2026". "Con il tratto inaugurato oggi, prende ulteriormente forma il progetto della Ciclovia di Acquedotto Pugliese, che nella sua interezza si estenderà da Caposele sino a Santa Maria di Leuca, per una lunghezza di quasi 500 chilometri. Un'opera - riferisce Laforgia - realizzata da Acquedotto Pugliese grazie alle risorse messe a disposizione da Regione Puglia ed Unione Europea, e alla collaborazione delle amministrazioni comunali e provinciali interessate dal tracciato della ciclovia".



