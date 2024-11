Aggredisce moglie e suocera, arrestato un 46enne

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre stava colpendo con calci e pugni al volto e all'addome sua moglie che era ormai a terra insieme alla madre 70enne che ha fatto il possibile per difenderla. In carcere è finito un 46enne pregiudicato della provincia di Taranto che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, non aveva accettato la fine della relazione con la donna. A portare al suo arresto, lo scorso martedì, è stata una richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della mamma della vittima: le urla - evidenziano i militari in una nota - hanno fatto immediatamente comprendere all'operatore che non c'era tempo da perdere e, nel giro di pochi minuti, la pattuglia dei carabinieri è intervenuta.

Entrambe le donne sono state soccorse: la 70enne, che nel tentativo di aiutare sua figlia è stata spintonata ed è caduta, ha riportato una frattura dell'anca.



