Ucciso in ex ospedale a Bari, tre arresti, due sono minorenni

Dalle prime luci dell'alba, la polizia sta dando corso all'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo, su richiesta delle competenti Procure della Repubblica, nei confronti di tre persone, un maggiorenne e due minorenni, ritenuti responsabili dell'omicidio di un 38enne indiano, avvenuto Ceglie del Campo, il 31 maggio scorso. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa programmata per le ore 10.30, presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore della Repubblica. La vittima era stata trovata in un ex ospedale abbandonato, alla periferia di Bari. Per terra alcuni materassi e coperte tra rifiuti e sporcizia. Un alloggio di fortuna. Il 38enne, secondo le iniziali indagini, sarebbe stato vittima, per le modalità in cui è stata eseguita, di una "spedizione punitiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA