Estorsioni, 4 componenti clan Strisciuglio arrestati a Bari

La polizia di Stato ha arrestato e portato in carcere quattro pregiudicati di Bari ritenuti membri del clan Strisciuglio. I quattro sono accusati di estorsione e tentata estorsione nei confronti dei titolari delle bancarelle di fuochi d'artificio (abusivi) nel quartiere Libertà di Bari, di detenzione e porto illegale d'arma da fuoco - armi usate anche per intimidazioni -, detenzione al fine di spaccio e spaccio di cocaina, hascisc e marijuana sempre nel quartiere Libertà. Agli arrestati è contestata anche l'aggravante mafiosa, i fatti risalgono ai mesi di novembre e dicembre 2018.

L'ordinanza, richiesta dalla Dda di Bari, è stata emessa dal gip.

Questi arresti, spiegano gli investigatori, costituiscono gli "ultimi provvedimenti cautelari derivanti dalle indagini avviate nel 2018 dalla Procura Distrettuale Antimafia, a seguito del duplice tentato omicidio di due pregiudicati del clan Palermiti, consumato nel quartiere Madonnella di Bari". Nell'estate del 2018, infatti, il clan Strisciuglio del quartiere San Paolo provò a conquistare la piazza di spaccio del Madonnella estromettendo i Palermiti, da sempre egemoni sul quartiere. Una faida, questa, che il 24 settembre di quell'anno - dopo il tentato omicidio di due pregiudicati dei Palermiti - portò all'omicidio di Walter Rafaschieri e al grave ferimento del fratello, Alessandro. Per quella vicenda, di recente, Giovanni Palermiti (figlio del boss Eugenio) è stato condannato a 20 anni di reclusione in Appello. In primo grado era stato condannato all'ergastolo.

Ai venditori abusivi di fuochi d'artificio del quartiere Libertà di Bari avrebbero chiesto soldi (tra i 100 e i 300 euro per bancarella) o batterie di fuochi per poterli vendere nel territorio di competenza del clan Strisciuglio. A due venditori, poi, il 25enne Ivan Caldarola avrebbe chiesto 5mila euro in fuochi pirotecnici per "dare il pensiero a papà" Lorenzo, capo dell'articolazione del Libertà del clan, e per mantenere amici e compagni in carcere. Caldarola, oggi, è finito in carcere insieme a Antonio Raggi (25 anni), Francesco Mastrogiacomo (34) e Saverio De Santis (36), con le accuse a vario titolo di estorsione e tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco (reati con aggravante mafiosa), detenzione a fine di spaccio e spaccio di cocaina, hascisc e marijuana. Le armi sarebbero state usate in più occasioni per alcune plateali intimidazioni, i fatti si riferiscono ai mesi di novembre e dicembre 2018.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA