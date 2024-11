Tacconi torna a Casa Sollievo, 'qui bel percorso riabilitativo'

"Qui ci sono tante persone che mi hanno aiutato ed è giusto ringraziarle. Sono venuto in questo centro per mia moglie che è molto devota a San Pio. Abbiamo fatto un bel percorso riabilitativo e siamo riusciti a camminare". Così Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus e della nazionale, colpito da aneurisma cerebrale nel 2022, che ieri è tornato a Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) ad un anno dalle sue dimissioni dalla struttura.

"Per lui - ha sottolineato Michele Gravina, il fisiatra medico dell'unità di Medicina fisica e riabilitativa - è stata una grande emozione. Si è quasi commosso quando è entrato in reparto. Quei luoghi gli hanno anche ricordato tutte le sofferenze che ha dovuto affrontare durante l'iter riabilitativo".

L'ex portiere azzurro ha ritirato il premio Difesa salute, giunto alla sua quinta edizione, e ha presentato il suo libro "L'arte di parare". "Ha voluto rivedere il suo letto di degenza - ha raccontato Gravina - ed incontrare tutti gli operatori sanitari, ribadendo l'importanza della sua permanenza da noi. Ha fatto anche visita agli altri degenti, in particolare ad un giovane malato, grande tifoso della Juve e di Tacconi, suo idolo. E poi insieme abbiamo ricordato l'ultima partita Inter-Juve dello scorso 27 ottobre finita 4 a 4. Ci siamo presi in giro perché io sono grande tifoso dell'Inter e lui juventino . Abbiamo anche parlato dell'eventualità che la Juve quest'anno vinca lo scudetto che Tacconi vede come ipotesi remota perché punta più sull'Atalanta".

"Sarà il nostro testimonial per le attività sportive e lo sport inclusivo nel corso del prossimo anno", ha annunciato il sindaco di San Giovanni Rotondo Filippo Barbano, che ieri ha incontrato il campione. Tacconi ha dato la sua ampia disponibilità.



