Centrale 118 Foggia trasferita dal Policlinico alla gestione Asl

"La centrale operativa del 118 passa dal policlinico di Foggia all'Asl perché è una centrale che lavora su tutto il territorio della provincia ed era poi utile che ci fosse un coordinamento dell'intero territorio provinciale". Così l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese intervenuto questa mattina presso la centrale operativa del 118 di Foggia dopo la riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza.

"Abbiamo acquistato - continua Piemontese - 26 nuove ambulanze che saranno nelle condizioni di fornire a chi ne ha bisogno assistenza perché sono mezzi di ultima generazione che forniscono ad operatori sanitari, soccorritori e a chi ne ha bisogno attrezzature in grado di salvare la vita a tante persone".

"Questo passaggio non termina tutte le necessità che ancora ci sono ma rappresenta una pietra militare perché la centrale operativa è il cuore della presa in carico dell'allerta, chiama, smista e coordina il personale sanitario che è dislocato su 50 postazioni, compresa la bariatrica e quella dell'aeroporto Gino Lisa. È una governance più chiara, fluida ed armonica", ha sottolineato il direttore generale dell'Asl di Foggia Antonio Nigri.

"Oggi realizziamo quella situazione tanto desiderata, nel senso che la centrale operativa del 118 come indica il decreto ministeriale 70 passa al territorio, quindi fa parte di una rete emergenziale che vede la centrale operativa primo organo portante", ha ribadito il direttore della centrale operativa 118, Stefano Colelli.



