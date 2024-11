Anm, borsa di studio per migliore tesi laurea su violenza genere

L'Associazione Nazionale Magistrati (Anm), sezione distrettuale di Lecce, d'intesa con le sottosezione di Brindisi e di Taranto, ha deciso di istituire una borsa di studio, dell'importo di mille euro, con la quale premiare la migliore tesi di laurea magistrale, a giudizio di una commissione appositamente formata, che affronti il tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

Un'idea condivisa con le associazioni che hanno organizzato la IV edizione della "Corsa per la legalità" che si è svolta lo scorso 27 maggio a San Pietro Vernotico (Brindisi).

La borsa di studio, finanziata con parte del denaro raccolto in occasione di tale iniziativa, sarà "assegnata - viene spiegato in una nota - alla tesi che affronti tale tematica in una prospettiva multidisciplinare, mettendo a fuoco i fattori scatenanti di tale violenza, le azioni idonee a prevenirla e quelle in concreto in grado di sostenere e valorizzare il ruolo centrale che la donna può e deve avere in una moderna società civile".

Al bando possono partecipare le studentesse e gli studenti che siano residenti nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto e che abbiano discusso o si accingano a discutere, nell'anno accademico 2024/2025, la tesi sul tema indicato in un qualsiasi Ateneo italiano e ai fini del conseguimento della laurea magistrale.



