La fille du régiment di Donizetti in scena al Petruzzelli

Promette di essere "divertente" e "appassionante" La fille du régiment di Gaetano Donizetti che andrà in scena dall'8 novembre al teatro Petruzzelli di Bari per la regia di Barbe & Doucet (nome d'arte di André Barbe e Renaud Doucet), autori anche delle scene e dei costumi. L'allestimento della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in coproduzione con la Fondazione Teatro Regio di Torino, è in programma venerdì 8 novembre alle 20.30, domenica 10 novembre alle 18, martedì 12 novembre alle 20.30, giovedì 14 novembre alle 18.

Dirigerà l'orchestra e il coro del Teatro Petruzzelli Riccardo Bisatti, maestro del coro sarà Marco Medved. La regia dello spettacolo sarà ripresa da Florence Bas. A curare il disegno luci Guy Simard, i video Guido Salsilli.

"Tutto - evidenzia Renaud Doucet - è cominciato facendo parlare le persone che hanno realmente vissuto la guerra". "Come facciamo per ogni spettacolo che affrontiamo - prosegue - abbiamo guardato a La Fille du régiment nel modo più tradizionale possibile, prendendo in considerazione la situazione storica in cui l'opera nasce. La cosa interessante, in questo caso, è che si tratta dell'epoca in cui il corpo di Napoleone è stato riportato a Parigi, agli Invalides, accompagnato da una forte ondata di patriottismo che in quella occasione si diffuse in Francia".

André Barbe ricorda: "Ci è venuto in mente di proiettare, durante l'Ouverture, il video di una famiglia che fa visita alla bisnonna. Proietteremo un filmato in bianconero in cui è rappresentata un'anziana signora alla finestra, in attesa dei suoi figli, dei nipoti e pronipoti". "Così - conclude Docuet - quando il pubblico entrerà in sala vedrà soltanto un'anziana signora alla finestra, un'immagine che diviene molto commovente perché l'anziana volge lo sguardo verso di noi".



