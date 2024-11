Sequestrata discarica abusiva in una villa a Bari

Una discarica abusiva, con circa 1.200 tonnellate di rifiuti, è stata scoperta dalla Guardia di finanza in una villa sul lungomare a sud di Bari. La discarica, evidenziano i militari, conteneva cumuli di rifiuti "pericolosi e non", con un elevato rischio di incendio. La villa è stata posta sotto sequestro e il proprietario dell'immobile è stato denunciato.

Sono attualmente in corso ulteriori indagini per quantificare le sanzioni fiscali e ambientali, come l'ecotassa.



