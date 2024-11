Omicidio di mafia nel Barese nel 2003, due arresti

I carabinieri di Bari hanno arrestato due persone (una in carcere, l'altra ai domiciliari) ritenute responsabili dell'omicidio di Massimiliano Cavotta, di 30 anni, ucciso con sette colpi di pistola e due di fucile ad Altamura (Bari) la sera dell'11 ottobre 2003. Cavotta, al momento dell'omicidio, stava tornando a casa insieme a sua moglie e al figlio di tre anni - che riuscirono a fuggire - e fu colpito a morte poco dopo aver parcheggiato la macchina. Ai due indagati è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura-Direzione distrettuale antimafia. Rispondono in concorso di omicidio volontario premeditato, detenzione e porto di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa.

L'attività investigativa, condotta con servizi di avvistamento, pedinamento e supportata dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ha permesso di raccogliere indizi nei confronti di due arrestati e di individuare il movente dell'agguato. Cavotta, in passato, aveva avuto dei contrasti con alcuni esponenti della criminalità organizzata altamurana e, il 28 febbraio 2003, aveva ferito a colpi di pistola un elemento di spicco di un clan rivale. E proprio quest'ultimo, spiegano i carabinieri in una nota, "a distanza di pochi mesi, insieme ad un suo affiliato, attuò la vendetta in modo deciso ed eclatante".



