Tedx Taranto, focus su connessione tra salute e ecosistema

'OneWorldOneHealt' sarà il filo conduttore degli interventi del Tedx Taranto, in programma il 10 novembre al teatro Orfeo, che declineranno in ambiti e contesti diversi, la stretta connessione tra salute ed ecosistema, il legame tra uomo e ambiente, il benessere come valore globale da difendere e diffondere. Non mancheranno momenti di intrattenimento e l'esibizione di artisti.

Tedx è un evento volto a diffondere e promuovere idee innovative. Speaker di rilevanza scientifica, artistica, sociale, racconteranno le proprie esperienze professionali, i progetti, i cambiamenti in atto e quelli futuri. Condivideranno le loro visioni per ispirare e stimolare il cambiamento.

Tra gli ospiti della manifestazione ci saranno Simone Cristicchi, cantautore, attore, scrittore e disegnatore; la scrittrice e giornalista internazionale Ece Temelkuran, nota per il suo impegno in diritti umani, giustizia sociale e democrazia; Mariasole Bianco, scienziata esperta di conservazione dell'ambiente marino; Greta Galli, esperta di robotica; Silvio Garattini, oncologo, farmacologo e ricercatore; Greta Volpi, divulgatrice sui temi ambientali; Laura Formenti, attrice e comica.

Oggi si è svolta la conferenza stampa alla presenza del direttore artistico Cesare De Virgilio Suglia, dello scenografo Francesco Scandale e degli organizzatori Silvio Busico e Valeriano Agliata. L'incasso sarà interamente devoluto all'associazione Genitori di Taranto.

"La mission del Tedx Taranto - ha dichiarato Silvio Busico, presidente dell'Its Academy Mobilità - sarà quella di creare connessioni e sarà un edizione straordinaria anche con ospiti internazionali. Parleremo di salute, di ricerca, di scienza, di robotica, innovazione. Taranto ha bisogno di idee positive, di energie positive, e non c'è occasione migliore del Tedx per ispirare nuove idee".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA