Calenda, Azione non è in giunta con Emiliano

"In merito all'ingresso nella Giunta regionale della Puglia di Fabiano Amati, la posizione, già chiarita dal commissario regionale, è netta: Azione non è in giunta. Non siamo coinvolti nelle scelte personali e opportunistiche di Amati. I nostri consiglieri continueranno a valutare nel merito i singoli provvedimenti che arrivano in consiglio regionale sostenendo tutto quello che riterremo utile per i cittadini pugliesi." Così il segretario di Azione, Carlo Calenda.



