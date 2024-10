Ecosistema urbano: la migliore in Puglia è Lecce, 58esima

Su 106 capoluoghi in Italia, la prima pugliese è Lecce ed è al 58° posto, seguita da Brindisi al 71°, Taranto al 79° ed ancora Foggia che occupa l'84° posto. In ultima posizione in Puglia c'è Bari all'89° posto. E' la nuova classifica stilata da Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sui 106 capoluoghi di provincia per performance ambientali. Analizzando più nel dettaglio, Lecce risulta essere tra le città italiane migliori in termini di dispersione della rete idrica, insieme a Pavia e Milano, riuscendo a contenere le perdite entro il 15%. La città di Foggia è invece tra le peggiori d'Italia in termini di trasporto pubblico, con una media di 10 passeggeri per abitante; mentre, per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile è ferma quasi a zero. Insieme alla città di Palermo, Foggia è tra gli ultimi posti nella raccolta differenziata, con una soglia che va al di sotto del 20%.

Brindisi, infine, risulta essere tra le peggiori d'Italia nell'uso efficiente del suolo. In generale, le città pugliesi non registrano risultati particolarmente negativi in termini di qualità dell'aria. Relativamente alle concentrazioni di PM10, delle 98 città capoluogo di provincia di cui si è potuto risalire al dato per il PM10, nessuna ha superato il limite normativo previsto.

"La classifica di Ecosistema urbano - dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia - anche quest'anno vede le città pugliesi oltre metà classifica. I 20 indicatori utilizzati indicano in maniera inequivocabile che bisogna invertire le strategie urbane con cui vengono governate le nostre città".



