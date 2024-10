Gögele vince in Puglia il Senior Italian Open

Al San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano (Brindisi), Thomas Gögele ha vinto la 13esima edizione del Sergio Melpignano Senior Italian Open. In Puglia, il tedesco si è imposto con uno score di 197 (64 66 67, -19), staccando di tre colpi il gallese Bradley Dredge, 2/o con 200 (-16) davanti agli inglesi Simon Griffiths e Andrew Marshall, entrambi 3/i con 202 (-14). Nel torneo dell'Italian Pro Tour, inserito anche nel calendario del Legends Tour - circuito europeo riservato agli over 50 - Emanuele Canonica, 8/o con 206 (-10), si è distinto come miglior azzurro della competizione. Decima piazza con 207 (-9) per Alessandro Tadini, tra i tre leader dopo il round di apertura.

Successo wire-to-wire per Gögele. In testa dal primo all'ultimo giro, il 53enne teutonico, con 200 presenze sull'European Tour (oggi DP World), ha incassato 60.000 euro a fronte di un montepremi complessivo di 400.000.

Nella classifica riservata invece ai 15 amateur in gara, il britannico Nigel Williams con 115 punti ha superato l'italiano Ivan Passetto, runner up con 112. Si è invece classificato 5/o con 108 Michele Paramatti, ex calciatore, tra le altre, di Bologna e Juventus. Dietro di lui Roberto Donadoni, 8/o con 107, e Mauro Tassotti, 15/o con 84.



