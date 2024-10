Tadini va forte, è in testa al Senior Italian Open

Al San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano, in Puglia, il Sergio Melpignano Senior Italian Open è iniziato nel segno di Alessandro Tadini. Il piemontese, con una prova bogey free in 64 (-8), avvalorata da otto birdie, dopo il primo round del torneo - inserito nel calendario dell'Italian Pro Tour e del Legends Tour, circuito europeo riservato agli "over 50" - guida la classifica insieme al tedesco Thomas Gogele e al gallese Bradley Dredge. Dietro di loro, in 4/a posizione con 66 (-6), ecco lo svedese Joakim Haeggman e l'inglese Paul Streeter. E' stato costretto invece a ritirarsi, dopo un infortunio durante la prova campo, Costantino Rocca, tra i pionieri del golf italiano e primo azzurro ad aver giocato e vinto la Ryder Cup. L'evento, arrivato alla 13esima edizione, e che mette in palio 400.000 euro, non è mai stato vinto da un italiano e ora Tadini ha la possibilità di puntare all'impresa. Sul green anche 15 amateur, che competono con una classifica a parte. Tra loro, grande inizio degli ex calciatori Roberto Donadoni e Michele Paramatti, entrambi 2/i alle spalle del dominicano Richard Dillon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA