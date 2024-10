Massimiliano Caldi dirige il Famila Concert del Petruzzelli

Venerdì 25 ottobre alle 18.00 è in cartellone un nuovo Famila Concert con l'orchestra del teatro Petruzzelli diretta da Massimiliano Caldi, solista Pilar Policano (violino). In programma: di Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture da "La clemenza di Tito" K 621, di Felix Mendelssohn-Bartholdy Concerto per violino op. 64 in mi minore, di Franz Joseph Haydn Sinfonia N. 88 in sol maggiore Hob 1:88.

Massimiliano Caldi, nato a Milano nel 1967, diplomato in pianoforte, composizione e direzione d'orchestra, con una ampia esperienza internazionale e una particolare attenzione rivolta alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell'Ottocento uscite dal repertorio. Vincitore del primo premio assoluto del Concorso "G. Fitelberg" (1999), ha ricoperto la carica di Direttore Principale della Filarmonica dei Precarpazi "A. Malawski" di Rzeszów dal 2017 al 2022.

Pilar Policano, nata Buenos Aires en 2007, ha cominciato a suonare il violino a sei anni con la Orchestra Escuela de Lanús e nel 2022 si è trasferita in Austria con la sua famiglia per proseguire i suoi studi alla Università di Arte e Musica di Graz, sotto la guida di Rafael Gintoli.

Ha vinto numerosi premi in concorsi in Argentina, Stati Uniti, Francia, Romania, Slovenia, Russia, Croazia, Messico ed Estonia, fra cui Grand Prix al V Concorso Internazionale di Violino Yankelevitch, primo posto nella categoria Junior del Concorso Internazionale di Violino di San Pietroburgo, primo posto al "Nouvelles Etoiles Paris 2022".

Nonostante la sua giovane età si è esibita nei Teatri più importanti del mondo.



