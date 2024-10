Fal: a Matera presentati i nuovi servizi metropolitani

Con l'attivazione di 16 nuove coppie di treni, che avranno una cadenza di 30 minuti, è partito oggi a Matera il nuovo servizio di metropolitana gestito dalle Ferrovie Appulo Lucane (Fal). Il servizio è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa dal presidente delle Fal, Vittorio Zizza, dal direttore generale, Matteo Colamussi e dall'assessore alla Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

I viaggiatori potranno fruire, nei giorni feriali, dalle 5.30 alle 23 complessivamente di 34 coppie di treni che effettueranno fermate nelle cinque stazioni cittadini da borgo Venusio a Matera Sud (rione Lanera). Le Fal, alla fermata del rione Serra Rifusa, hanno messo a disposizione un parcheggio gratuito (realizzato a ridosso dell'anno di Matera capitale europea della cultura 2019) per 300 posti auto e stalli per la sosta degli autobus. Entro l'anno entrerà in servizio anche un servizio gratuito di bike sharing. Dirigenti delle Fal e della Regione Basilicata hanno, inoltre, rimarcato come dal 2026 Matera sarà l'unica città al mondo ad essere attraversata dal treni con batterie elettriche, contribuendo ad accelerare il processo di decarbonizzazione.



