I santi di carta, film sulla scomparsa dei giganti di cartapesta

Misteri e intrighi di palazzo dietro il declino dell'arte della cartapesta, un'industria che fra la seconda metà dell'800 e il primo '900 aveva fatto diventare Lecce la capitale mondiale di questa attività portando i lavori degli artigiani del luogo nelle chiese di tutta Italia e anche all'estero. Ma, poi, nel giro di qualche anno, questa fiorente attività andò scemando fino quasi a scomparire. A svelare i presunti retroscena di questa recessione è il docufilm 'I santi di carta-la lotta contro i cartapestai che conquistarono il mondo', realizzato dal regista e attore salentino Pascal Pezzuto e prodotto da Kharisma Cineproduzioni.

Il lungometraggio, della durata di 80 minuti, sarà proiettato in anteprima regionale al Festival del cinema in programma alla multisala Massimo a Lecce dal 9 al 16 novembre. Racconta eventi e situazioni realmente accaduti e documentati con filmati e foto d'epoca, partendo dalla metà dell'Ottocento quando a Lecce si moltiplicarono le botteghe artigiane che, ispirandosi all'arte sacra veneziana, dettero vita ai 'santi di carta', gigantesche sculture in cartapesta che, dalle chiese di Lecce, si diffusero a macchia d'olio.



